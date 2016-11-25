Гуцульских медиков обвиняют в пьянстве на работе

Недавно в реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы, что на Ивано-Франковщине, приехала карета скорой с больным. И бригаду медиков никто не встретил. Фельдшера скорой в течении получаса пытались найти врачей-реаниматологов, ведь больного нужно было срочно спасать. Родные же убеждены, что в это время врачи праздновали день медицинской сестры и просто не хотели работать.

Людмила Алексин вспоминает, как ее брат Константин Солтан выпил привычные лекарства от боли в горле. Вскоре состояние мужчины значительно ухудшилось, и у него началась сильная аллергическая реакция.

Медики скорой помощи, которые приехали на вызов, диагностировали отек Квинке в области шеи, то есть острую аллергическую реакцию, и немедленно забрали мужчину в больницу.

«Когда такой отек происходит в частности в области гортани, то сужаются дыхательные пути. У человека часто осложняется дыхание, поэтому возникает угроза жизни», — прокомментировала врач-аллерголог Анизия Бандровская.

Однако когда карета скорой помощи привезла больного около 22:00 в реанимационное отделение калушской больницы, то там на рабочих местах никого не было.

«Когда мы ехали в больницу, я очень переживала о том, чтобы не было никакого религиозного или иного праздника, чтобы все специалисты были на рабочем месте. И откуда я могла знать, что в тот день врачи могут праздновать день медицинской сестры», — вспоминает Людмила Алексин.

Константин лежал в коридоре больницы, тогда как медики скорой помощи пытались найти хоть кого-то из своих коллег.

«В течение около 20–30 минут, когда мы присутствовали в приемном покое и пытались передать больного, реаниматологи не приходили», — рассказал фельдшер выездной бригады станции скорой помощи коммунального хозяйства Калушского городского совета Владимир Павлов.

Зато специалисты отмечают, что при таких угрожающих состояниях человека необходимо реанимировать в течение первых 10-ти минут. Следовательно, чтобы все же найти хотя бы одного врача, Людмила позвонила заместителю мэра Калуша Василию Турчину. И только после разговора с чиновником прибежали медбратья и забрали больного в реанимацию. Но вскоре сообщили родным, что мужчину не удалось спасти.

Семья умершего убеждена, что в то время, когда нужно было спасать Константина, все медики праздновали. К тому же, журналистам удалось выяснить, что пациенты этой больницы уже неоднократно жаловались на пьянку врачей на рабочих местах.

«В 2012 году на операционном столе в Калушской ЦРБ умерла 23-летняя Юлия Чошко. Родственники настаивали: врач, проводивший операцию находился в нетрезвом состоянии», — рассказывают пациенты Калушской ЦРБ.

Зато заместитель главного врача Калушской ЦРБ все обвинения отвергает. И, в частности, в смерти Константина Солтана вину врачей отрицает.

«Мы имеем результаты служебного расследования относительно больного Солтана. Врачи диагностировали гнойный ларингит и асфиксию вследствие спазма, что и привело к смерти пациента. Поэтому наступила полная обструкция верхних дыхательных путей, поэтому врачам не удалось провести интубацию трахеи и вентиляцию легких», — прокомментировала заместитель главного врача Калушского ЦРБ по медицинской части Наталья Кинаш.

Впрочем, по странному стечению обстоятельств, после жалоб пациентов на пьянки врачей, в медучреждении ввели контроль: в начале рабочего все работники проходят проверку на алкотестере.

Кроме пьянки на рабочем месте, коллеги калушских врачей обвиняют медучреждение в вымогательстве взяток за трудоустройство.

Кристина Панькив два года назад проходила интернатуру в этой больнице. Однако когда пришлось трудоустраиваться согласно направлению от университета, девушка услышала отказ. Главный врач Калушской центральной районной больницы Иван Красийчук, по ее словам, намекал на взятку.

«Впоследствии мне стало известно, что, например, за место санитарки требуют 500 долларов, за должность медсестры — около 2,5–3 тысячи долларов. Ну, а за место врача — примерно 6–7 тысяч долларов, в зависимости от отделения», — рассказала Кристина Панькив.

Девушка уверена, что из-за ее письменных жалоб на это медучреждение и главного врача, руководство больницы теперь пытается ей отомстить. На новом рабочем месте девушке угрожают различными проверками и инспекциями.

В свою очередь, заместитель главного врача Наталья Кинаш отказалась комментировать обвинения во взяточничестве и посоветовала с такими сведениями обращаться в прокуратуру.