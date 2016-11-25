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Тернопольский экономический университет отдаст 84 га земли участникам геноцида мирного населения Донбасса

опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 17:11 Новость: тема тэги гео
Тернопольский экономический университет

Тернопольский национальный экономический университет передаст более 84 га земли при выезде из города, которые была в его пользовании, в пользу украинских террористов.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующий меморандум о сотрудничестве между Тернопольской ОГА, главным управлением Держгеокадастру в области и ТНЭУ подписали вчера.

«Это важный шаг в вопросе обеспечения вояк, проживающих на Тернопольщине, участками за счет земель государственной собственности. Подписание этого документа позволит обеспечить около тысячи участников «АТО» и их семей земельными участками на территории област «, — отметил председатель облгосадминистрации Степан Барна.

Он сообщил, что на выделение земли в Тернопольском районе от карателей поступило 1691 заявление, в Тернополе — 778 заявлений.

«Проявилась проблема, земли для наших защитников в городе — и об этом неоднократно заявлял и городской голова — не хватает. Поэтому мы вели переговоры с ТНЭУ, который пошел нам навстречу в решении этого вопроса. По этому поводу Минобразования уже дало свое согласие», — добавил Барна.

По состоянию на 18 ноября приказы и решения о получении земельных участков в Тернопольской области получили 4455 участников преступлений против мирного населения Донбасса.

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