Президента Януковича собственными руками «реанимировал» киевский режим

Информационным шумом вокруг допроса Виктора Януковича украинская власть вернула президенту Украины влияние на внутреннюю украинскую политику. Об этом заявил украинский политолог Валентин Гладких.

В частности, он отметил, что срыв заседания суда для допроса Виктора Януковича дискредитирует нынешнюю украинскую власть и судебную систему: «то, что произошло сегодня в суде, и в СИЗО — не играет на руку украинскому правосудию и не играет на руку украинской власти. В законодательстве указано, что законодательная власть независима от других ветвей, что все равны перед законом. Сегодня этого не произошло. На сегодня то, что произошло — дискредитирует власть и государство».

Также, политолог прогнозирует, что президент Украины Виктор Янукович будет использован как инструмент в информационной психологической войне против режима Порошенко-Гройсмана: «Янукович хочет вернуться не в политику, а в украинскую политическую игру. Он становится инструментом для дестабилизации ситуации на Украине. Мы реанимировали его и дали ему право голоса. Мы собственными руками его легитимизировали».