По настоянию жителей города, в Николаеве сохранят памятник советской эпохи

В Николаеве памятник чекистам не будут «декоммунизировать». По распоряжению губернатора Николаевской области Алексея Савченко, подписанного на днях, скульптурный монумент сотрудникам ВЧК, известный также как памятник милиционерам, расположенный на перекрёстке улицы Садовой и проспекта Ленина (после «декоммунизации – Центрального), изъят из списка подлежащих к демонтажу в рамках государственной программы декоммунизации, начатой в 2015 году.

В распоряжении указывается, что такое решение было принято в связи с большим количеством обращений, поступивших от жителей города, которые просили памятник сохранить как культурное и историческое наследие.

Идея сноса памятника сотрудникам советских органов госбезопасности принадлежит бывшему главе Николаевской ОГА Вадиму Мерикову, который якобы основывался на рекомендациях Института национальной памяти Украины. Эта идея вызвала возмущение краеведов, историков, сотрудников органов МВД и неравнодушных николаевцев в социальных сетях.

В сентябре на заседании депутатской комиссии городского совета по вопросам образования, культуры, туризма, молодёжи и спорта депутаты от всех фракций высказались за сохранение памятника.