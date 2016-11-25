Правда от «героя майдана» об избиении студентов в Киеве: это был план для государственного переворота

Скандальное избиение три года назад студентов в Киеве, которое стало толчком для евромайдана, это план, согласно которому должен был свершиться государственный переворот, чтобы свергнуть тогдашнего президента Украины Януковича. Об этом заявил член–корреспондент Академии наук Украины, завотделом института кибернетики имени Глушкова, профессор Николай Кузнецов в интервью «Радио Свобода».

Напомним: конце 2013 года едва ли не в каждом СМИ была опубликована фотография с окровавленным лауреатом Государственной премии Николаем Кузнецовым и его 27–летним сыном Игорем после якобы избиения их бойцами «Беркута». Это фото стало тогда своеобразным символом украинской «революции».

Теперь сам Кузнецов утверждает, что ему удалось переосмыслить то, что началось со «студенческого майдана» и он понимает фальшь всего произошедшего. «Студентов избили для того, чтобы собрался майдан. И это сейчас абсолютно очевидно, и не только для меня. Это был план, согласно которому должен был свершиться государственный переворот, чтобы свергнуть Януковича», - заявил он.

Однако, поздно пришло прозрение...