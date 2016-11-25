Правда от «героя майдана» об избиении студентов в Киеве: это был план для государственного переворота
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
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Делай, что должен, и будь, что будет
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Правда от «героя майдана» об избиении студентов в Киеве: это был план для государственного переворота
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Неувязочка какая-то.
Этому лосю 27!!! лет, и это студентик ? )) Не первого курса случайно ? )) А что этот ЧЛЕН-корреспондент не говорит ЧТО ЗА РОЖИ избивали ??? Или "маскарад" тогда уже был в полном разгаре ? )))
Студенты любимое лакомство "революционеров". Это было понятно авторам переворотов ещё с 1917 года. Вспомните КТО ПЕРВЫМИ выходили во всех переворотах ? Армения, Югославия, Ливия, Ирак, Египет, и забытые всеми почему-то Алжир, Марокко, а ведь там тоже всё это было. Эти "студентики" из-за своей тупизны и легкоуправляемости используются для создания образа массовости. А дальше игра на "сочуствии".
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