В Киевском районе Донецка стрельба из орудий раздается ежедневно

Фронт беспорядочных, но непрерывных обстрелов, широк: от Ясиноватой и до северных окраин Донецка. По развалинам бывшего аэропорта, разбитому Западному автовокзалу, поселку шахты «Октябрьская» огонь украинскими вояками ведется со стороны оккупированного поселка Пески. Звуки залпов затихают только после 2 часов ночи. Под постоянными обстрелами находится поселок Спартак.

Житель Киевского района рассказал про обстановку:

- Я живу недалеко от места, где раньше был Путиловский мост, вчера, когда было еще часа четыре дня, вышел из дому. Слышу - грохочет около Ясиноватой и на Спартаке. Домой вернулся часам к восьми вечера, а у нас - то же самое, что было всю неделю: ВСУ проснулись после дневной спячки и снова перешли к «вечерней программе».

Прилеты снарядов в Путиловский лес также были, но во вторник, 22-го числа, и в ночь на 24 ноября.