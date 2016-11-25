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В Киевском районе Донецка стрельба из орудий раздается ежедневно

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 21:13 Новость: тема тэги гео
obstrel
Фронт беспорядочных, но непрерывных обстрелов, широк: от Ясиноватой и до северных окраин Донецка. По развалинам бывшего аэропорта, разбитому Западному автовокзалу, поселку шахты «Октябрьская» огонь украинскими вояками ведется со стороны оккупированного поселка Пески. Звуки залпов затихают только после 2 часов ночи. Под постоянными обстрелами находится поселок Спартак.

Житель Киевского района рассказал про обстановку:

- Я живу недалеко от места, где раньше был Путиловский мост, вчера, когда было еще часа четыре дня, вышел из дому. Слышу - грохочет около Ясиноватой и на Спартаке. Домой вернулся часам к восьми вечера, а у нас - то же самое, что было всю неделю: ВСУ проснулись после дневной спячки и снова перешли к «вечерней программе».

Прилеты снарядов в Путиловский лес также были, но во вторник, 22-го числа, и в ночь на 24 ноября.

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