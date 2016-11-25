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ВСУ готовит рокады для переброски техники

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 21:47 Новость: тема тэги гео
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Около поселка Семеновка, входящего в черту города Славянск, еще с 12 сентября этого года началось восстановление автомобильного моста через реку Казенный Торец. Мост на трассе «Харьков - Ростов-на-Дону», существовавший прежде, был взорван боевым отрядом Игоря Стрелкова при отходе из Славянска в начале июля 2014 года.

Рядом с взорванным мостом украинские вояки осенью 2014 года навели понтонную переправу, которая служит для подтягивания частей ВСУ в зону боевых действий.

Но так как пропускная способность понтонной переправы ограничена, киевская власть торопится с восстановлением на таком важном направлении капитального автодорожного моста. Поэтому строительство путепровода ведется без выходных дней и находится под контролем оккупационной «военно-гражданской администрации Донецкой области».

В спешное восстановление моста киевская власть и ее подручные вкладывают также пропагандистскую начинку в традициях фашистской промывки мозгов. В пример строителям ставится такое же ускоренное восстановление автомобильного моста через реку Северский Донец в Артемовском районе бывшей Донецкой области, вблизи города Северск, неподалеку от села Закотное. Длина этого моста больше, чем у моста под Семеновкой: 301 метр.

Как заявил глава «военно-гражданской администрации Донецкой области» Павел Жебривский, «Рашисты разрушили эти мосты в 2014 году, а украинцы восстановили. В оригинале это звучит как: «Руський мiр» руйнуе, укранська iдея - будуе».

Автомобильная трасса «Харьков - Ростов-на-Дону» и автодорога с мостом через Северский Донец, находящиеся поблизости от города Северск, приобрели для киевской власти и командования ВСУ значимость стратегических рокад. По этим коммуникациям происходит переброска различных воинских формирований вместе с боевой техникой и вооружением под Горловку, на подступы к Дебальцево, на луганский фронт.

По всем этим причинам восстановление обеих переправ не прекращается ни в выходные, ни в праздники.

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