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Михаил Саакашвили обвиняет власть в препятствовании проведению инициированной им акции

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 22:04 Новость: тема тэги гео
Mihail
Похоже, что для пламенного «агитатора, горлана, главаря» Михаила Саакашвили главной трибуной стала его страница в Facebook. С неё он призывал придти на акцию в Киеве, с неё же сегодня разоблачает происки власти, которая создает этому мероприятию всевозможные преграды.

Экс-председатель одесской ОГА Михеил Саакашвили утверждает, что власть пытается помешать проведению его митинга в воскресенье в Киеве.

"Когда власть узнала о предстоящем мероприятии на этой неделе, нам стали создавать всевозможные преграды. СБУ обзвонила всех перевозчиков, чтобы помешать людям приехать в столицу. Нам ежедневно рассказывают о подготовке провокаций. Банковая пытается полностью дискредитировать уличный протест, прикрываясь "планом Шатун", – пишет он.

Саакашвили добавил, что власть хочет привести на митинг "титушек", чтобы представить его проплаченным. Он заверил, что никогда не будет организовывать проплаченные митинги.

"Последняя Зима с этим Парламентом" – название нашей акции в воскресенье. Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства, были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент", – заявил он. Экс-председатель и экс-президент также считает, что следующая революция, если состоится, "может обернуться значительно большими потерями".

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