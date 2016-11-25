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Главная Возле Донецка вновь горят дома. Трое детей спаслись чудом опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 22:08 Новость: тема тэги гео Обстановка под селом Александровка, находящегося на окраине Петровского района Донецка, по состоянию на 8 часов утра 25 ноября существенных изменений не претерпела. С украинских позиций били из минометов и тяжелой артиллерии. Обстрел не утихал до половины третьего ночи. В селе снова пострадал жилой дом на улице Горького. Возле него и мины разрывались, а потом прилетел зажигательный снаряд. Хозяйка дома и двое ее детей успели выскочить на улицу и спастись. Пожарная машина приехала после окончания обстрела и потушила огонь. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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