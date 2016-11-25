Глава МВД Украины объявил «деоккупацию» Донбасса в ближайшие два года

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в пятницу, 25 ноября, во время расширенного заседания Военного совета Национальной гвардии Украины.

Вот что сказал Аваков: «Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова как можно лучше, правоохранительная компонента также».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, объявивший три года назад «антитеррористическую операцию» на Донбассе, на этом же Военном совете в очередной раз заявил, что Национальная гвардия Украины сегодня - «высокомобильные, профессионально действующие универсальные войска, которые способны эффективно работать в условиях современного боя на фронте».