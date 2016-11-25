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Львовские футбольные фанаты хвалятся тем, что напали на автобус с фанатами турецкой команды «Коньяспора»

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 22:16 Новость: тема тэги гео
ultras
Агрессивные львовские ультрас атаковали турецких фанатов, которые приехали на матч Лиги Европы между украинским «Шахтером» и турецким «Коньяспора». Об этом в социальной сети с гордостью рассказывают львовские футбольные фанаты:

«Львов, ситуация с турками. Львовян около 50 (Pride, GFF, Ансамбль, BANDERSTAND), все-таки решили сделать штурм автобусов с турками, которых очень хорошо охраняли правоохранители. Турки, прячась за «мусорами», так и не вышли из автобусов, в автобусы летело все, что было под рукой. После того разбились и соответственно — кто турка гуляющего видел, тот трофей и имел»...

В полиции Львова, между тем, рассказали, что никаких сообщений и жалоб от турецких болельщиков, по этому поводу не поступало.

Напомним: 23 ноября, вечером, когда игроки «Шахтера» прилетели во Львов на матч Лиги Европы и садились в автобус, националисты провели акцию протеста против донецкой команды.

Украинские «патриоты», большинство которых закрыли лица масками, явились в аэропорт с плакатами: «Долой «Шахтер» со Львова», «Львов – город Львов, а не «ватных кротов» и «Грады», «Буки», минометы: спонсор «Шахтера» – Ахметов ». Также украинские националисты зажгли файеры и кричали: «Львов против «сепаров!».

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