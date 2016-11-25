Народную летопись о войне на Донбассе напишут жители ДНР и гости Республики, приезжавшие, несмотря на обстрелы и блокаду

Воспоминания жителей временно оккупированной ВСУ территории Донбасса также войдут в книгу «Война в Донбассе: Народная летопись». Об этом журналистам на пресс-конференции в Донецке рассказала автор проекта, главный специалист сектора связей с общественностью министерства культуры ДНР Анна Роговская.

«По состоянию на текущий момент уже собраны воспоминания жителей всех городов и районов Республик, истории продолжают поступать. Более того, свои воспоминания нам прислали даже с территории Донбасса, временно оккупированной ВСУ», – сказала Роговская. Он отметила, что подобные истории были присланы из Авдеевки, которая оккупирована сейчас украинской армией, а также из других городов и сел.

Напомним: культурно-просветительский проект «Война в Донбассе: Народная летопись» поддержал глава ДНР Александр Захарченко. Этот проект предполагает сбор воспоминаний граждан и гостей Республики о пережитом на фоне боевых действий 2014-2016 годов с последующим изданием книги или же серии книг, куда войдет собранный материал.