Памятник «Булыжник пролетариата» в Киеве сдали на металлолом - украинский скульптор

Разговоры о том, что снос памятников в ходе так называемой декоммунизации кое-кому приносит большую прибыль, ходили давно. Многие памятники сделаны были из чистой бронзы, мрамора, поэтому стоят немалые деньги. Киевские журналисты задались целью узнать о том, куда дели декоммунизаторы известную скульптуру «Булыжник пролетариата» , которая исчезла бесследно. Выяснить, где находится шедевр советского искусства, не удалось.

Вот что рассказал по этому поводу украинский скульптор Константин Скритуцкий: «Например, недавно убрали памятник «Булыжник — оружие пролетариата», который стоял возле кинотеатра «Жовтень» на Подоле. Думаю, большинству киевлян любопытно, где он сейчас. Ведь бронзовый памятник размером в человеческий рост и весом не менее 150 кг стоит совсем не дешево… Кроме того, с зданий и ворот пропали элементы советской символики: серпы с молотами, коммунистические лозунги. А этот декор часто был выполнен из чугуна и бронзы», — говорит Скритуцкий.

Замначальника музея авиации, где хранится часть демонтированных памятников эпохи СССР, Анатолий Фатов, заявил, что многие из памятников советского прошлого вызывают огромный интерес среди частных коллекционеров. Но «Булыжник пролетариата» здесь также не был обнаружен. «Во-первых, там бронза. А, во-вторых, за рубежом наши памятники начали очень высоко котироваться, особенно, для частных коллекций. К нам теперь часто начали наведываться разные люди, в том числе и народные депутаты…» — говорит Фатов.

Но «Булыжник пролетариата» здесь также не обнаружен. Поиски продолжаются...