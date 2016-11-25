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Энергетики ДНР, рискуя жизнью, восстановили электроснабжение на западных окраинах Донецка

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 22:59 Новость: тема тэги гео
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После того, как артиллерия ВСУ обстреляла поселок Старомихайловка, там исчезло электричество, поскольку была перебита линия электропередач и обесточены 10 трансформаторных подстанций. Как только прекратился обстрел, аварийно-ремонтные бригады Республики обошли ЛЭП, зафиксировали многочисленные повреждения и приступили к их устранению.

Специалисты оперативно восстановили все обрывы, в 14.10 в пятницу, 25 ноября, подача напряжения в поселок возобновлена.

Как сообщили местные власти, в результате обстрела пострадали не только линии электропередач, снарядами ВСУ повреждены несколько жилых домов. Жертв нет лишь потому, что люди либо оставили на время свои дома, либо оперативно спускаются в подвалы.
Это далеко не первый пример проявления героизма донецких энергетиков. Обстрелы могли возобновиться в любую минуту, ведь в таких случаях противник не ставит в известность, закончил ли он на сегодня кошмарить мирные районы, либо артиллеристы перезаряжают оружие.

Поселок Старомихайловка во время массированных обстрелов в 2014 году был полностью отрезан от энергоснабжения. Восстановить его удалось более, чем через год. Все это время мирные жители пользовались керосиновыми лампами, свечами и фонариками.

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