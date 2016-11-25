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Украинские пенсии положены лишь 50 тысячам жителей ДНР и ЛНР, остальные – сепаратисты

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 23:22 Новость: тема тэги гео
pensionerka
Вслед за министром культуры Украины Нищуком, который назвал жителей Донбасса «генетически нечистыми», опозорился своим высказыванием министр социальной политики Украины Андрей Рева. Причем «ляпнул языком» он в ходе встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Германии на Украине Эрнестом Райхелем.

Рева рассказал европейскому послу, что сейчас на территории Донецкой и Луганской народных республик осталось около 300 тысяч пенсионеров. Остальные переехали на Украину и там счастливо живут, получая пенсии. А вот что касается оставшихся 300 тысяч, то многие уже умерли и пенсии им платить не надо.

Еще значительная часть оставшихся поддерживает политику ДНР и ЛНР. Они являются сепаратистами и врагами Украины, поэтому им пенсия не положена и выплачиваться никогда не будет. Причем, в число врагов попали работающие пенсионеры, поскольку они трудятся на «оккупанта» и получают зарплату от донбасских республик, не говоря уже о тех, что взяли в руки оружие. Последних, кстати, немало. Если вычесть этих врагов, останется всего-ничего 50 тысяч человек. Вот их пенсия копится, и когда территория будет «освобождена», они получат свои деньги. Остальные – нет, заявил министр Рева.

А вице-премьер Павел Розенко добавил, что даже той горстке пенсионеров – жителей республик пенсии будут выплачены лишь после того, как Россия выполнит Минские соглашения. Значит, тоже никогда, потому что в соглашениях ни о какой российской стороне и речи нет.

Иностранный посол был шокирован заявлением украинского министра, но не прокомментировал его, зато узнал, что донецкую землю защищают не только шахтеры и металлурги, но и пенсионеры республик Донбасса.

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