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«Новые друзья Кронки» - очередная премьера донецкой муздрамы

опубликовано alex1943 в Пт, 25/11/2016 - 23:41 Новость: тема тэги гео
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В четверг, 24 ноября, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре состоялся предпремьерный показ спектакля «Новые «друзья» Кронки». Это постановка по пьесе американского драматурга Джона Патрика «Дорогая Памела» (второе название «Как бы нам пришить старушку») в переводе Григория Горина.

Пьеса шла с большим успехом в свое время на сценах практически всех театров Советского Союза, а в донецкой муздраме ее поставили впервые. Критики и театроведы единогласно считают пьесу типично американской рождественской сказкой-притчей о всепобеждающей силе добра, её автор Джон Патрик определил жанр пьесы как фарс.

Режиссер постановщик донецкого спектакля Игорь Рыбчинский определил свою сверхзадачу так: «Весь мир спешит, как будто уже опоздал на 15 минут. А ведь достаточно остановиться на секундочку, выпить чашечку чая, посмотреть друг на друга и увидеть в людях - людей».

Генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова рассказала: «Зритель увидит очень трогательный, добрый спектакль. Мы очень ждали появления его в нашем репертуаре. Сейчас мы стараемся брать материал, который заставляет задумываться людей о чем-то более важном, нежели о наших бытовых проблемах. Мир требует изменений, а их нужно начинать с себя. У нас оригинальный перевод этой пьесы, поскольку наш режиссер Игорь Рыбчинский поработал с ее первоначальным текстом».

Спектакль будет идти на Основной сцене театра, премьера - в субботу, 26 ноября.

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