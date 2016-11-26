Сводка событий в Сирии за 25 ноября 2016 года

Кремль считает преждевременным делать прогноз о возможном сотрудничестве России и США по Сирии. Москва, тем не менее, по-прежнему выражает готовность к диалогу в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.«Какую позицию займет новая администрация США, говорить преждевременно. Нужно набраться терпения и понять, какая будет конфигурация новой администрации. Президент Путин продолжает придерживаться точки зрения о невозможности урегулирования ситуации без эффективного многостороннего сотрудничества, прежде всего, России и США. Сотрудничество в целях политического урегулирования в Сирии – это та идея, которую с самого начала отстаивает президент Путин, но которую, к нашему сожалению, не встречает взаимность у нынешней администрации США», – заявил Песков.

Российские военные эксперты доказали применение боевиками химического оружия в сирийской провинции Алеппо. «Экспресс-анализ содержимого, проведенный с использованием портативного ИК-спектрометра, показал наличие боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия - иприта», — сообщили эксперты.

Из неразорвавшегося химического боеприпаса было отобрано около 20 миллилитров пробы, после этого снаряд загерметизировали и доставили для дальнейшего исследования на территорию Центра по примирению враждующих сторон города Алеппо. Данный боеприпас был применен в сентябре в населенном пункте Марат-Ум-Хауш. Он представляет собой самодельную 240-миллиметровую мину с заливной горловиной в хвостовой части. Ее содержимое — черная маслянистая жидкость объемом от 0,5 до 1,5 литра.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 978. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 86.

За сутки зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (12), Хама (2), Латакия (2) и Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган обменялись в ходе телефонного разговора мнениями по урегулированию сирийского кризиса. Отмечается, что обмен мнениями прошел в конструктивном ключе. «Условлено, в частности, продолжить активный диалог по линии министерств иностранных дел, обороны и спецслужб России и Турции, направленный на обеспечение координации усилий в борьбе с международным терроризмом»,— говорится в сообщении. Телефонный разговор президента РФ с главой Турецкой республики Эрдоганом состоялся по инициативе турецкой стороны.

Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в Сирии.

Официальный представитель МИД Египта Ахмад Абу Зейд опроверг сообщения о том, что Египет направил истребители в Сирию, которые якобы прибыли на военный аэродром города Хамы. Об этом он сообщил кувейтской газете "Аль-Джарида". Военный источник издания прокомментировал эту новость и разъяснил, что доктрина Главного командования египетского государства и его политики основывается на невмешательстве во внутренние дела других государств, это известно всем как в Египте, так и за рубежом.

Алеппо. В районе Сулеймания города Алеппо мирным жителям и беженцам передано около 700 кг гуманитарных грузов.

В районе Могамбо города Алеппо нуждающимся выдано медицинское имущество, общим весом 3 тонны.

Вооруженные формирования, ранее заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Эн-Найраб и квартал Эль-Сальхине в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Амри, Арт-Сабах, Акъюль, Биньямин, Ашрафия, Хай-эль-Ансари, Дахия-эль-Асад, «1070», Хай-Захра-Аввад и Лерамон, район арбузного рынка, район газового завода и район торгового центра «Кастелло» в городе Алеппо.

В течение суток из блокированных районов города Алеппо вышло 17 мирных жителей.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Отрядами «Tiger Forces» освобождена большая часть района Ханано в северо - восточной части города Алеппо.

102-я бригада Республиканской Гвардии САА и палестинская добровольческая бригада «Аль-Кудс» продолжают наступление в районе Джебель Бадро.

САА перешла в наступление у н.п. Шейх Лютфи, где военнослужащим удалось взять высоту Тель аш-Шурта.

Продолжаются бои в окрестностях Ард аль-Хамра, большая часть которого перешла под контроль САА.

На севере провинции, подразделения Республиканской Гвардии САА освободили от боевиков н.п. - al-Ta’ana, Harysa, al-Wardieh, Jobah и другие.

В результате столкновений с боевиками «Исламского государства» на севере Сирии убит турецкий военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

ВВС Турции продолжают наносить удары по позициям ИГ в районе города Эль-Баб.

Курдские источники сообщают, что их позиции под городом Манбидж находятся под сильным обстрелом турецких танков и гаубиц.

На севере провинции у города Айн Исса погиб американский военнослужащий.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила два тактических подразделения, склад оружия и боевую позицию ИГ.

Латакия. Отряды группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Мортлу и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

Хама. Обстрелу террористов подверглись населенный пункт Мардес и ТЭС в населенном пункте Махарда.

555-й полк 4-й механизированной дивизии и 87-я бригада 11-й танковой дивизии САА взяли н.п. Дар аль-Алия и близлежащую высоту.

Хомс. Авиация коалиции у н.п. Tanf уничтожила две ракеты и ракетную установку ИГ.

Дамаск. Жителям н.п. Эль-Муаллака передано около 1,5 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования, ранее заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли ряд населенных пунктовБоевики «Джейш аль-Ислам» подвергли обстрелам населенный пункт Эль-Каса, автомагистраль в районе населенного пункта Дума и район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар.

Прочие бандформирования обстреляли населенные пункты Бахария, Арбин, Дахийят Аль-Асад и Хауш-Насри, а также электростанцию в населенном пункте Джобар.

Правительство Сирийской Арабской Республики дало боевикам вооруженной оппозиции последний шанс сдать район Аль-Таль.

Жители пригорода Аль-Таль в западной части Дамаска вышли на улицы, чтобы выразить протест против войны между джихадистами и САА.

Протестующие требовали примирения сторон и прекращения боевых действий в Аль-Тале.

Сирийская армия успешно атаковала Al-Mayda'ani, большая часть которого, уже перешла под контроль САА.

Сувейда. Отмечено боестолкновение в н.п. Аль-Каср.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Дейр-эз-Зор. Подразделения Сирийской Арабской Армии, при поддержке авиации, атаковали укрепления боевиков в Аль-Джафре, а также у сельскохозяйственных угодий Аль-Мурия.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила две нефтяные скважины и две нефтяные автоцистерны ИГ. У города Абу-Камаль уничтожена нефтяная скважина и оборудование для производства нефти ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила тактическую единицу ИГ. У города Ракка авиация коалиции уничтожила два тактических подразделения, боевую позицию и фронтальный погрузчик ИГ.