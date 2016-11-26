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Умер Фидель Кастро, пламенный революционер, создавший социалистическое государство под носом США

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 10:21 Новость: тема тэги гео
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Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на лидера Кубы Рауля Кастро. О смерти Фиделя объявили также по кубинскому телевидению, сообщает агентство Рейтер.

Великий и пламенный Фидель руководил Кубой с 1959—2011 годы. Занимал посты Председателя Совета министров (1959—2008), Председателя Государственного совета Кубы (1976—2008) и Первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы (1961—2011). Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы в рамках всего общества. На международном уровне он являлся Генеральным секретарём Движения неприсоединения в 1979—1983 и 2006—2009 годах.В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Сын крупного землевладельца, Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета.
Фидель Кастро своей мудрой политикой превратил Кубу в независимую страну. До него этот остров являлся колонией и зоной развлечений для богатой и разнузданной Америки

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро, но продолжал вести политическую деятельность, насколько позволяло здоровье. Куба осталась без любимого отца.

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Великий человек, много сделал

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 26/11/2016 - 10:47

Великий человек, много сделал для своего народа.

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