Умер Фидель Кастро, пламенный революционер, создавший социалистическое государство под носом США

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на лидера Кубы Рауля Кастро. О смерти Фиделя объявили также по кубинскому телевидению, сообщает агентство Рейтер.

Великий и пламенный Фидель руководил Кубой с 1959—2011 годы. Занимал посты Председателя Совета министров (1959—2008), Председателя Государственного совета Кубы (1976—2008) и Первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы (1961—2011). Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы в рамках всего общества. На международном уровне он являлся Генеральным секретарём Движения неприсоединения в 1979—1983 и 2006—2009 годах.В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Сын крупного землевладельца, Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета.

Фидель Кастро своей мудрой политикой превратил Кубу в независимую страну. До него этот остров являлся колонией и зоной развлечений для богатой и разнузданной Америки

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро, но продолжал вести политическую деятельность, насколько позволяло здоровье. Куба осталась без любимого отца.