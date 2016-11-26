Главная

Провокаторы с телеканала «Дождь» выдворены домой

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 10:45 Новость: тема тэги гео
maxresdefault
Двое журналистов телеканала «Дождь» выдворены с территории Донецкой Народной Республики за нарушение законодательства, регламентирующего журналистскую деятельность. Сообщили сегодня из министерства государственной безопасности ДНР.

«За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории Республики, журналисты телеканала «Дождь» граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович выдворены на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении МГБ.
Эти журналисты для получения аккредитации представили в министерство информации заведомо ложные личные данные.

«Для выяснения обстоятельств журналисты телеканала «Дождь» были приглашены в административное здание МГБ ДНР для дачи объяснений по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации отснятых видеоматериалов», — отметили в министерстве госбезопасности. Там добавили, что отсмотренные видеоматериалы «Дождя» носят явно провокационный характер и направлены на искажение социально-экономической и политической ситуации в ДНР.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет