Провокаторы с телеканала «Дождь» выдворены домой

Двое журналистов телеканала «Дождь» выдворены с территории Донецкой Народной Республики за нарушение законодательства, регламентирующего журналистскую деятельность. Сообщили сегодня из министерства государственной безопасности ДНР.

«За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории Республики, журналисты телеканала «Дождь» граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович выдворены на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении МГБ.

Эти журналисты для получения аккредитации представили в министерство информации заведомо ложные личные данные.

«Для выяснения обстоятельств журналисты телеканала «Дождь» были приглашены в административное здание МГБ ДНР для дачи объяснений по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации отснятых видеоматериалов», — отметили в министерстве госбезопасности. Там добавили, что отсмотренные видеоматериалы «Дождя» носят явно провокационный характер и направлены на искажение социально-экономической и политической ситуации в ДНР.