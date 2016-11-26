В ОБСЕ хохлов не слышат, а просят помощи у россиян

Золотой сон всех свидомых – это увидеть наконец-то целые полки вооружённых наблюдателей ОБСЕ в Донбассе и на украино-российской границе. Они уже все уши прожужжали европейцам об этом. В том числе и на последнем саммите Украина-ЕС. Однако западники сделали вид, что ничего не слышали.

И в то же время 15 государств – членов ОБСЕ выступили за возобновление переговоров с Россией по вопросам контроля над обычными вооружениями в Европе. Инициатива в этом отношении принадлежит главе немецкого МИДа Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Но не только ОБСЕ, а и Организация Объединённых Наций высказывается за более тесное сотрудничество с Российской Федерацией. ООН обращается к России с просьбой усилить своё присутствие в миротворческом контингенте. Надо сказать, что уже сейчас 97 российских военнослужащих и полицейских, в числе которых есть и женщины, проходят службу в девяти горячих точках мира. В том числе в Гаити, Либерии и Конго.

Кто-то там ещё будет талдычить нам о полной изоляции России?