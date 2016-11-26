Дорн за счёт российских гонораров спонсирует «АТО»

Иван Дорн – популярный на Украине и в её окрестностях музыкант. Он регулярно также посещает «страну-агрессора», где охотно выступает на различных площадках.

Так, Иван Дорн на Кузнецком мосту в центре Москвы устроил «хип-хоп», собрав изрядное количество зевак. Кроме того дал несколько концертов и даже посетил передачу Ивана Урганта, где усиленно рекламировал самого себя и приглашал россиян на собственные выступления.

А вернувшись на историческую родину, объявил, что за счёт денег, собранных от концертов в России он спонсирует «антитеррористическую» операцию. Такой себе финансовый партизан-музыкант.

С Дорном всё ясно. А что сказать о самих россиянах, которые собираются послушать пронацистского лабуха? Ну, с уличных зевак что взять, а вот Урганту и прочим российским деятелям культуры не мешало бы быть разборчивее в контактах с украинскими гастролёрами.