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Дорн за счёт российских гонораров спонсирует «АТО»

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 10:55 Новость: тема тэги гео
Дорн за счёт рос гонораров
Иван Дорн – популярный на Украине и в её окрестностях музыкант. Он регулярно также посещает «страну-агрессора», где охотно выступает на различных площадках.

Так, Иван Дорн на Кузнецком мосту в центре Москвы устроил «хип-хоп», собрав изрядное количество зевак. Кроме того дал несколько концертов и даже посетил передачу Ивана Урганта, где усиленно рекламировал самого себя и приглашал россиян на собственные выступления.

А вернувшись на историческую родину, объявил, что за счёт денег, собранных от концертов в России он спонсирует «антитеррористическую» операцию. Такой себе финансовый партизан-музыкант.

С Дорном всё ясно. А что сказать о самих россиянах, которые собираются послушать пронацистского лабуха? Ну, с уличных зевак что взять, а вот Урганту и прочим российским деятелям культуры не мешало бы быть разборчивее в контактах с украинскими гастролёрами.

Василий Семёнов
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А сам он в АТО отправиться не

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 26/11/2016 - 13:47

А сам он в АТО отправиться не хочет? Только масла в огонь подливает. Пока обычные украинцы гибнут на войне и нищают, он как сыр в масле катается за счет денег, заработанных в "стране-агрессоре". Ну а зрители этого "артиста" пусть знают, что на их деньги убивают женщин и детей в Донбассе.

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Денис Виноделов

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