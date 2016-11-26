Дорн за счёт российских гонораров спонсирует «АТО»
опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 10:55 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Дорн за счёт российских гонораров спонсирует «АТО»
опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 10:55 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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А сам он в АТО отправиться не
А сам он в АТО отправиться не хочет? Только масла в огонь подливает. Пока обычные украинцы гибнут на войне и нищают, он как сыр в масле катается за счет денег, заработанных в "стране-агрессоре". Ну а зрители этого "артиста" пусть знают, что на их деньги убивают женщин и детей в Донбассе.
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