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Найем отругал Порошенко за враньё и популизм

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 10:59 Новость: тема тэги гео
Найем отругал Порошенко
Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем обвинил Петра Порошенко в так называемом «безвизовом» популизме: «Он не мог давать какие-либо обещания, поскольку не был участником процесса и к тому же не мог гарантировать выполнения минских соглашений не получив согласия на изменение Конституции у парламента», - заявил Найем на портале «Украинской правды».

Найем имел в виду, что Порошенко, с одной стороны, обманул и рассердил европейцев, не выполнив их условий, а с другой, снова наврал соотечественникам о безвизовом режиме. Какое он имел право обещать, если не мог повлиять на политическую волю евросоюзовских чиновников? До каких пор он будет кормить украинцев пустыми обещаниями, возмущается Найем.

А чего ж теперь возмущаться-то? Мустафа рьяно поддерживал президента, до тех пор, пока его не выгнали из блока Петра Порошенко. Может быть, именно в этом и причина недовольства укропуштуна?

Василий Семёнов
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Наемник - лживое лицо

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 26/11/2016 - 13:48

Наемник - лживое лицо "Майдана".

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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