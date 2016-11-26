Найем отругал Порошенко за враньё и популизм

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем обвинил Петра Порошенко в так называемом «безвизовом» популизме: «Он не мог давать какие-либо обещания, поскольку не был участником процесса и к тому же не мог гарантировать выполнения минских соглашений не получив согласия на изменение Конституции у парламента», - заявил Найем на портале «Украинской правды».

Найем имел в виду, что Порошенко, с одной стороны, обманул и рассердил европейцев, не выполнив их условий, а с другой, снова наврал соотечественникам о безвизовом режиме. Какое он имел право обещать, если не мог повлиять на политическую волю евросоюзовских чиновников? До каких пор он будет кормить украинцев пустыми обещаниями, возмущается Найем.

А чего ж теперь возмущаться-то? Мустафа рьяно поддерживал президента, до тех пор, пока его не выгнали из блока Петра Порошенко. Может быть, именно в этом и причина недовольства укропуштуна?