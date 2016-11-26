Национальная Рада запретила петь о русском спецназе

С упорством, достойным лучшего применения, Национальная Рада Украины по телевидению и радиовещанию продолжает просеивать украинский эфир в поисках крамолы. Не брезгует при этом и доносами со стороны свидомых. Так, одна такая бдительная гражданка настучала в Нацразу на радио «Шансон», возмущаясь тем, что там транслировали песню «Сегодня всё спокойно», в которой якобы воспевается российский спецназ.

Членам Рады, как говорится, только дай порвать. Они буквально под микроскопом исследовали этот факт и вынесли свой вердикт о том, что текст песни следует расценивать как популяризацию и пропаганду спецназа «государства-агрессора».

А «Шансон» таким образом, нарушил часть 4-ю статьи 6-й Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Теперь по доходящим из незалежной сведениям, Нацрада вместе с остальными государственными и добровольными цензорами намереваются организовать охоту в эфире и в реале против «агентов Кремля» - Деда Мороза и Снегурочку. Маразм крепчает.