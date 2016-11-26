ГПУ ведет восемь производств, касающихся Януковича

Факт участия Януковича в качестве свидетеля в этом процессе позволяет Украине требовать от России привлечения Януковича к расследованию и по другим делам. В общем, президент Украины проходит как подозреваемый по восьми уголовным делам, открытых Генпрокуратурой.

Об этом сообщил Сергей Горбатюк, начальник Управления специальных расследований ГПУ

Чиновник отметил, что не ждет сенсационных признаний от допроса президента-беглеца: «Можно говорить об общей канве, которую 5 месяцев назад он уже давал адвокатам беркутовцев. Они передали эти показания в суд и мы их приобщили к делу. Там конкретики не было. Там было только о том, что он не причастен к расстрелам и не давал указаний».

Также, Сергей Горбатюк объяснил статус Януковича в этом деле в качестве свидетеля: «В этом производстве этот человек не является подозреваемым на снгоднящний день. Если он непосредственно не является подозреваемым, то в другом статусе не может быть допрошенным в суде. Это не желанием суда, или адвокатов. Это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом».

Однако чиновник отметил, что факт участия Януковича в качестве свидетеля в этом процессе позволяет Украине требовать от России привлечения Януковича к расследованию и по другим делам.

«Мы можем надеяться, что правоохранительные органы России будут реагировать на наши ходатайства допросить Януковича в качестве подозреваемого. Ранее на запросы следствия нами был получен отказ. Россия отвергала наши запросы о допросе, как таковые, основанные на политических основаниях. Но на запрос суда сейчас российские органы разрешили проводить допрос. Теперь мы будем ходатайствовать чтобы предоставили возможность следователям допросить Януковича в качестве подозреваемого», — отметил Горбатюк.

Он, также отметил, что в отношении Януковича открыто восемь уголовных производств: «Янукович проходит как подозреваемый в восьми уголовных процессах. Когда будет установлено достаточно данных, тогда будет выдвинуто подозрение в причастности к преступлению».