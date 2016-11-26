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Саакашвили: мне закрыли доступ к центральным телеканалам

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 12:08 Новость: тема тэги гео
Саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА, беглый грузинский преступник Михаил Саакашвили, недавно основал свое политическое движение, утверждает, что его как по чьей-то указке прекратили приглашать в эфир рейтинговых общеукраинских телеканалов.

«Если на телевидение приходят люди и обсуждают насущные проблемы государства — это демократия. Я никогда не призывал к свержению власти на Украине, лично не оскорблял президента. Но меня „отключили“ от всех эфиров на телеканалах и не приглашают, как по указанию», — сказал политик.

В то же время, он не уточнил, от кого поступило указание закрыть Саакашвили доступ к телеэфирам.

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