Украинские депутаты истерическими заявлениями пытаются вбить клин между Россией и Белоруссией

Последнее маразматическое заявление позволила себе депутат Верховной Рады Ирина Фриз, бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко. Она рассказала, что Россия готовит ввод войск в Белоруссию и свержение режима Александра Лукашенко с прицелом на Украину.

«Кремль готовится к масштабной провокации против Украины на территории Беларуси. Именно с ней может быть связана подготовка и увеличение в 5 раз объемов железнодорожных перевозок МО РФ в 2017 году в направлении Беларуси. Целью такой акции может стать ликвидация режима Лукашенко, ввод российских войск, прямого государственного управления, а также непосредственный выход ВС РФ на восточную границу Европейского Союза с целью повышения политического давления на Европу. Провокация может быть проведена с участием граждан, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе…а также инфильтрованованной агентуры в силовые органы РБ», — уверяет Фриз.

Предыдущая трудовая деятельность этой "талантливой" девушки, похоже не прошла бесследно для ее психического здоровья. По сообщению польских СМИ, на варшавском саммите НАТО лицом Украины стала некая Ирина Фриз. СМИ приписывали ей роман с Петром Порошенко.

В прошлом она подрабатывала на съемках в порнографических фильмов. Удача улыбнулась ей в 2003 году. Ее карьера стремительно поползла вверх, от обычного офисного работника до руководителя общественными коммуникациями и информации в администрации Порошенко. Сейчас Ирина Фриз трудится в Верховной раде. Потрясающий взлет.

После того как Белоруссия вместе с Индией, Китаем и еще достаточно большим количеством государств выступили против предложенной Украиной в ООН резолюции по нарушению прав человека в российском Крыму, она автоматически стала очередным потенциальным врагом майданутых украинских политиков. Например, на днях глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко уже заявляла об угрозе вторжения Белоруссии на Украину.