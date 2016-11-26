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Показания Януковича не приведут к освобождению беркутовцев, — экс-чиновник ГПУ

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 12:36 Новость: тема тэги гео
Янукович суд

Показания, которые могут быть получены в ходе допроса экс-президента Януковича в качестве свидетеля защиты по делу против работников подразделения «Беркут» об избиении участников акций протеста, в любом случае не могут привести к освобождению из-под стражи бывших силовиков.

Такое мнение выразил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько.

В частности, экс-заместитель Генпрокурора отметил: «Я не думаю, что показания Януковича могут привести к освобождению из-под стражи беркутовцев. Давайте посмотрим на сам обвинительный акт, который есть в публичном доступе Там приводится целая цепь указаний, в конце которого указан Янукович. Мы же понимаем, что беркутовцы — это не те люди, которые могли бы стоять в приемной президента и получать указания. Очевидно, там были определенные звенья. Поэтому с юридической точки зрения возникают сомнения в целесообразности допроса Януковича, ведь если не допрошены другие звенья, то о чем может свидетельствовать Янукович? В любом случае, не свидетельство Януковича есть то, что может использоваться стороной обвинения. Поэтому есть сомнения в целесообразности допроса именно в этом производстве и в таком качестве.

Также, Виталий Касько выразил сомнение в обещания генпрокурора Юрия Луценко начать процедуру заочного осуждения Януковича до конца осени: «эта процедура не так проста, как кажется. Сначала суд должен дать разрешение на заочное расследование. Затем должно быть проведено заочное расследование. И в результате расследования дело должно направляться для использования процедуры заочного осуждения в суд. По моему мнению, до конца осени — это нереально, учитывая тот объем действий, которые надо провести и для того, чтобы не просто направить в суд, и для того, чтобы в публичном процессе граждане Украины восприняли это обвинение как убедительное. И если произошло бы осуждение, оно должно быть убедительным».

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