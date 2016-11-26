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Янукович хотел использовать эфир в суде для «сепаратистских» призывов, — террорист Мосийчук

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 12:52 Новость: тема тэги гео
Мосийчук террорист нацист

Видеоконференцию с ростовского суда президент Украины Виктор Янукович намерен использовать не для участия в допросе, а для обращения к сторонникам сепаратистов и регионалов.

Об этом в заявил террорист из карательного батальона «Азов», украинский нацист и народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сегодняшний допрос Януковича должен был быть его пиар-акцией, потому что он никогда не признается, что отдавал приказы стрелять по протестующим. Он хотел использовать прямой эфир не для ответов на вопросы адвокатов, а для сепаратистских призывов к жителям восточных областей, сторонников Партии регионов или „Оппоблока“. Для призывов, написанных в Кремле», — сказал бандит.

По словам Игоря Мосийчука, Янукович сам по себе ни на что не способен, он просто марионетка Кремля.

«Хорошо, что наша власть опомнилась и поняла, что нельзя Януковича допрашивать как свидетеля. Вообще. Он сам должен сидеть на скамье подсудимых. Но для этого должна быть политическая воля. А пока Януковичу Кремль готовит роль „шатуна“ для восточных регионов», — подчеркнул украинский нацист.

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