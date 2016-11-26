О Фиделе Кастро

В возрасте 90 лет скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро. Этот человек прошел политический путь от «полевого командира» (как сказали бы сейчас) до лидера, освободившегося под его руководством государства. Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года на Кубе. Занимался практической политикой, с 1959 по 2008 год руководил Кубой, автор книг «Размышления команданте», «Моя жизнь. Биография на два голоса». Кастро считал себя диалектическим материалистом, марксистом - ленинцем и был уверен, что история его оправдает. Он был уверен, что революция – это смысл исторического момента.

Подчеркивал, что идеи рождаются из знаний и этических ценностей. Главным в победе называл упорство. Говорил: «Неважно сколько вас. Важно верить и иметь четкий план». Будучи реальным революционером – практиком придерживался мнения о том, что жизнь без идей ничего не стоит. Был уверен, что капитализм отвратителен, потому что он «несет лишь войну, лицемерие и соперничество». Смерти не боялся, поскольку, по словам Кастро, «умереть за родину – значит жить». О кубинской революции заметил: «Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет».

Очень критично отзывался о Соединенных Штатах Америки, считал, что лучшим президентом США мог бы стать робот. Обращал внимание, что современная цивилизация создала государственное образование, которое сочетает в себе самые совершенные технологии и наивысшую степень аморальности в своей внешней политике. Когда Барак Обама посещал Кубу, Фидель Кастро не стал с ним встречаться. Пишут, что Кастро предупреждал Уго Чавеса о том, что его будут стараться уничтожить.

Фидель Кастро останется в истории неординарным человеком, одним из харизматических лидеров, кого дала Латинская Америка в XX веке. Лидер кубинской революции был не только кабинетным теоретиком, но и практиком, отстаивающим свое мировоззрение.