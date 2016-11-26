Преступная хунта под руководством США устроила геноцид населения Донбасса на деньги простых украинцев. Каждый житель страны «404» ежемесячно выплачивает налог на убийство и террор мирного населения Донбасса.

В частности, бюджет Украины в этом году получил более 9 миллиардов гривен от военного сбора, введенного в августе 2014 года.

По оперативным данным, за январь—октябрь 2016 году в бюджет поступило 9,1 миллиард гривен военного сбора.

Согласно сообщению, с начала администрирования фискальных служб военного сбора в государственный бюджет было уплачено 21 миллиард гривен военного сбора. «С августа по декабрь 2014 плательщики направили на поддержку армии 2,5 миллиарда гривен. В 2015 году сумма уплаченного налога составила более 9 миллиардов гривен. Почти такая же сумма — 9,1 миллиарда гривен — поступила и с начала этого года», — говорится в сообщении.

Напомним, военный сбор введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как на Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы на Украине, а также налоговые агенты. Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения на Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины. Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения на Украине; доходы из источника их происхождения на Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.