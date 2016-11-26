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Украинская сторона не собирается разводить войска в районе Станицы Луганской

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 13:51 Новость: тема тэги гео
ANAHENKO
О том, что украинская сторона уже четвертый раз сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской сообщил начальник управления народной милиции Луганской народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

"В данный момент наши подразделения народной милиции ЛНР продемонстрировали свою готовность к отводу сил и средств. Мы также в присутствии представителей подгруппы по безопасности (Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе), представителей СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня) и ОБСЕ это подтвердили. Со стороны Украины не последовало никаких шагов для того, чтобы подтвердить свою готовность к отводу", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Анащенко отметил, что на переговорах в Минске украинская сторона заявила о готовности отвести свои силы и средства 26 ноября в направлении Станицы Луганской. "Украина всячески заявляет о готовности отвода и своим бездействием, неготовностью подтверждает то, что они не собираются и продолжают не выполнять минские соглашения", - добавил начальник управления народной милиции ЛНР.
В субботу в 10:50 мск представители народной милиции, прибывшие в район Станицы Луганской, запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив свою готовность приступить к отводу своих сил на этом направлении. Однако реакции со стороны Вооруженных сил Украины не последовало.
Как сообщил корреспондент ЛИЦ, присутствующие на месте представители СЦКК и ОБСЕ подтвердили неготовность Украины начать разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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