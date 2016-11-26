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Саакашвили намерен убрать из Верховной Рады барыгу Хомутынника

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 14:00 Новость: тема тэги гео
Порошенко Хомутынник

Перевыборы в украинский парламент позволят очистить этот законодательный орган от коррупционеров, которые чувствовали себя комфортно как во времена Януковича, так и сейчас во времена Порошенко. В этом уверен грузинский преступник, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

«В настоящее время Верховная Рада — это скопление барыг. У меня лично есть боязнь потерять Украину, которую разъедает коррупция. Зато у VIP-коррупционеров такого страха нет. Они боятся потерять только награбленное. Я имею в виду не только приближенных к Порошенко людей, но и депутатов Верховной Рады Украины, которые ранее были с Януковичем и теперь чувствуют себя прекрасно. Виталий Хомутынник, например. Именно поэтому я хочу своими действиями ускорить новые выборы в парламент, чтобы убрать из него барыг», — сказал политик.

Виталий Хомутынник бывший член Партии регионов, уроженец Макеевки Донецкой Народной Республики. В настоящее время его связывают с депутатской группой олигарха Игоря Коломойского.

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