Чиновники в Евросоюзе признали, что не хотят давать безвизовый режим Украине

Еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан в комментарии СМИ в Брюсселе заявил, что ЕС и на техническом, и на политическом уровне признал, что Украина выполнила все требования для предоставления безвизового режима, но просто не хочет этого делать.

"144 критериев достигли. Электронное декларирование является огромным шагом вперед", - отметил он. По мнению Й.Хана, у ЕС нет оснований для дальнейшего затягивания с предоставлением безвизового режима Украине.

"У Европы будут проблемы с доверием, если мы не выполним обещание и не дадим безвизовый режим", - подчеркнул он. Й.Хан признал, что ЕС давно мог бы дать украинцам безвизовый режим, но просто не хочет этого делать.

"Я слышал заявление Юнкера. Цель иметь безвизовый режим до конца – амбициозная, если не сказать слишком амбициозная. Но главный вопрос – в наличии политической воли. Если есть политическая воля – никакой проблемы не будет, технически этот вопрос решается очень просто", - резюмировал он.