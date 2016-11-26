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Чиновники в Евросоюзе признали, что не хотят давать безвизовый режим Украине

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 14:23 Новость: тема тэги гео
Han
Еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан в комментарии СМИ в Брюсселе заявил, что ЕС и на техническом, и на политическом уровне признал, что Украина выполнила все требования для предоставления безвизового режима, но просто не хочет этого делать.

"144 критериев достигли. Электронное декларирование является огромным шагом вперед", - отметил он. По мнению Й.Хана, у ЕС нет оснований для дальнейшего затягивания с предоставлением безвизового режима Украине.

"У Европы будут проблемы с доверием, если мы не выполним обещание и не дадим безвизовый режим", - подчеркнул он. Й.Хан признал, что ЕС давно мог бы дать украинцам безвизовый режим, но просто не хочет этого делать.

"Я слышал заявление Юнкера. Цель иметь безвизовый режим до конца – амбициозная, если не сказать слишком амбициозная. Но главный вопрос – в наличии политической воли. Если есть политическая воля – никакой проблемы не будет, технически этот вопрос решается очень просто", - резюмировал он.

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