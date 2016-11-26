У Порошенко нет политической воли лишить Украину олигархов, — Саакашвили

Политический класс, который когда-то привел к власти Януковича, сейчас не исчез и даже без особых изменений руководит сегодня Украиной. Об этом заявил экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии, а ныне — украинский политик Михаил Саакашвили.

«Все они когда-то были с Януковичем или в одной партии, или в одном правительстве. Кстати, действующий президент Порошенко тоже когда-то там был. После побега Януковича правящий олигархический класс не претерпел изменений. НПЗ у нас до сих пор руководят люди олигарха Курченко, крупнейший украинский рынок на 7-м километре в Одессе контролируется „смотрящим“ Юрой Енакиевский, не сдал позиций во всех областях Ринат Ахметов. К ним теперь добавились еще новые. Теперь, чтобы решить свои вопросы, крупным бизнесменам надо прийти к новому „смотрящему“ Кононенко, поцеловать руку и поделиться. Мне об этом рассказывали сами бизнесмены», — утверждает Саакашвили.

По мнению политика, для того, чтобы нивелировать влияние олигархов и обновить политические элиты, нужна политическая воля высшего руководства государства.

«Президент Украины у нас должен быть не только гарантом Конституции, но и быть способным в корне изменить господствующий политический класс. Тогда Украина избавится от влияния олигархов», — уверен Саакашвили.

Он считает, что одним из основных этапов, которые избавят олигархов власти, должны стать внеочередные выборы в Верховную Раду. Саакашвили убежден, что украинцы устали от воров, поэтому сделают правильный выбор и состав существенно обновится.

К слову, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал проведение 27 ноября в Киеве открытого совета «Движения новых сил».

«Мы начинаем кардинальное изменение власти в стране. Во вторую годовщину неудачной работы парламента мы объявим наши требования и начнем обновление политической элиты с помощью кадрового резерва», — заявил экс-глава Одесской ОГА.

Также Саакашвили добавил, что хочет «пригласить всех, кто готов к командной работе, активистов и союзников прийти 27 ноября в 13:00 к памятнику Вячеславу Чорноволу в Киеве (Музейный переулок) на открытый совет» и пригласил «представителей всех демократических политических сил присоединиться».