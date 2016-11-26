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Янукович является «паханом» провинциального пошиба, — грузинский преступник

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 15:00 Новость: тема тэги гео
Михаил Саакашвили

Выступление Виктора Януковича перед телекамерами было задумано Владимиром Путиным как пропагандистское телешоу прежде всего для российской аудитории и для сторонников бывшего президента на Украине.

Такое мнение озвучил Михаил Саакашвили, который находится в розыске в Грузии, отчего скрывается на Украине.

«Я считаю, что после этого украинцам стало еще более очевидным, для чего на самом деле нужен был майдан. Мне лично было непонятно, когда я просматривал пресс-конференцию Януковича, как этот субъект мог решать судьбу Украины. Мне грустно, что когда-то за него проголосовало большинство. Он — такой себе „пахан“ провинциального масштаба. Хотя тогда людям было не из кого выбирать приличного главу государства», — подчеркнул беглый экс-президент Грузии.

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