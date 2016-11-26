В больнице на Галичине после анестезии подросток впал в кому и умер

На Львовщине 16-летнему парню диагностировали воспаление аппендицита и направили на операцию. Однако прооперировать его не успели: пациент впал в кому, а через несколько дней борьбы за жизнь — умер.

В Красноградской городской больнице Виталику должны были сделать обычную операцию по удалению аппендицита. И уже на операционном столе что-то пошло не так. У юноши дважды останавливалось сердце, а потом наступила клиническая смерть. За жизнь парня местные медики боролись три дня, а потом отвезли реанимобилем во Львов.

«Ребенок к нам поступил в очень тяжелом состоянии, можно даже сказать — в агональном состоянии. Из-за тяжелого поражения головного мозга нам не удалось спасти жизнь парня», — рассказал заведующий реанимационным отделением больницы ОХМАТДЕТ в городе Львов Андрей Альбокринов.

Когда Виталика привезли во Львов, шансы на спасение жизни были скудными, добавляет врач. Родители убеждены, что в смерти сына виноваты красноградские медики. Мол, они не правильно ввели в трахею трубку, через которую в легких должен был поступать кислород.

«Анестезиолог проводила интубацию дважды. В первый раз ей не удалось провести манипуляцию, поскольку эндоскоп для ввода трубки был короткий. Во второй раз она также не смогла нормально провести интубацию», — отметил адвокат семьи Александр Орловский.

Зато в городской больнице Краснограда убеждают, что это несчастный случай, который в их практике произошел впервые.

«Помощь была оказана в полном объеме, согласно клиническим протоколам. Но, к сожалению, не все в наших силах», — прокомментировала анестезиолог Красноградской городской больницы Оксана Смолевка.

Заведующий реанимационным отделением не смог сказать, что именно привело к летальному исходу.

«Трудно сказать, что привело к такому случаю. Или это введение лекарств, ведь анестезия вводилась повторно. Мог быть анафилактический шок, могло быть попадание слюны или крови в дыхательные пути, а также причиной могло быть неправильное введение эндотрахиальной трубки в дыхательные пути», — прокомментировал заведующий реанимационным отделением Красноградской городской больницы Григорий Шипот.

Допустили ли врачи ошибки, теперь выясняют правоохранители. Они открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение медиками своих профессиональных обязанностей.

«Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская. Также изымаются медицинские документы, по которым также будет назначено ряд проверок и экспертиз, после чего будет сделан вывод», — отметил заместитель начальника следственного управления полиции Роман Форысь.

Если вину медиков докажут, им грозит до 3-х лет лишения свободы.