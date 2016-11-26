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Через Тернополь в Москву ездит подпольный поезд из Львова

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 15:40 Новость: тема тэги гео

Жители западных областей бывшей Украины известны на весь мир прежде всего тем, что ездят на заработки в разные страны. Такая традиция у них была задолго до государственному переворота на Украине, который они устроили.

В настоящее время многих из них не пускают работать в Евросоюз, поэтому они массово выезжают в Российскую Федерацию, на стройки Москвы и других городов.

Украинские нацисты с одной стороны громко кричат о вымышленной ими «российской агрессии», о том, что надо «резать москалей», а с другой стороны — тайно едут прислуживать москалям по всей необъятной России.

Чтобы не раздражать местных жителей по пути следования, сотрудники поезда в котором едут тысячи рагулей — сняли с вагонов поезда все таблички с надписью «Львов-Москва».

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