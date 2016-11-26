Киев: неистовый Михо собирает митинг у Верховной рады, приглашая приходить на него с улыбками

Самый «украинский грузин» страны майдана, опальный экс-глава Одесской области и Михаил Саакашвили призывает киевлян выйти на митинг под здание Верховной Рады в воскресенье, 27 ноября, в 13:00. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Один из пользователей — Андрей Черных сообщает на своей странице в Facebook, что листовки с призывами придти на митинг, распространяются на всех станциях киевского метро. В тексте листовки людей призывают выйти на Грушевского, чтобы «высказать недоверие» Верховной раде и добиться ее досрочных выборов.

«Перемены не выгодны ни президенту, ни другим людям, которые руководят Украиной. Они хотят продолжать воровать, как и раньше. Ни война, ни третий год разрушения экономики не останавливают этих людей», — говорится в листовке.

Листовки призывают приходить на митинг со светлыми лицами и улыбками, чтобы показать власти, что «мы есть» и показать, что «мы не верим в провокации вроде плана „Шатун“, который специально придумали, чтобы дискредитировать идею Майдана».