На железнодорожную станцию города Волноваха 25 ноября, в 11 часов, на платформах были доставлены два бронетранспортера.

Обе машины вооружены легкими пушками калибра 37,5 миллиметра.

Бронетранспортеры в тот же день были сняты с платформ и теперь дожидаются отправки к линии фронта.

По сведениям разведки армии ДНР, украинское командование собирается оправить эту технику на южный фланг линии разграничения, под Мариуполь.

Также установлено, чем еще примечательны бронетранспортеры, привезенные в зону боевых действий по железной дороге.

К орудиям мелкого калибра, которые установлены на бронированных машинах, прилагаются снаряды, произведенные на киевском заводе «Ленинская кузница». Завод, как известно, принадлежит самому Петру Порошенко. Выпуск артиллерийских боеприпасов на предприятии налажен совсем недавно, и поэтому, его хозяину не терпится узнать, как вновь освоенная продукция покажет себя при практическом применении.