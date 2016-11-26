Имуществом Славянского Курорта торгуют в Интернете

После того, как выяснилось, что на Славянском Курорте незаконно порезали на металлом котельную, теплотрассу, и разное другое имущество, а железо стали продавать непонятно кому и по странной цене, комиссия городского совета Славянска по контролю за соблюдением законности на Дочернем предприятии ЗАО «Укпрофздравница» «Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский Курорт» приняла отдельное решение.

Комиссия постановила все финансово-имущественные операции на разворовываемом курорте прекратить.

Но после принятия постановления не успели пройти и несколько дней, как жители Славянска сообщили в горсовет, что в Интернете объявился целый портал, где любых заинтересованных покупателей приглашают прямо на курорте приобретать по сходной цене листы железа, «бэушные» трубы и разный другой металлический лом.

Комиссия городского совета теперь ломает голову, как так могло поучиться, что, несмотря на грозное постановление, на территории гордости города — Славянского Курорта, продолжается демонтаж труб, а курортное имущество распродается оптом и в розницу еще и через Интернет.