Беспилотники корректируют артогонь по Донецку

После перерыва украинские вояки вновь стали задействовать для разных боевых целей беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

25 ноября в 17 часов беспилотник ВСУ типа «квадрокоптер» появился над Ясиноватским блокпостом и авдеевской промзоной.

БПЛА противника выполнял задачи корректировки артиллерийского и минометного огня, потому что уже через считанные минуты после появления «дрона» в воздухе по промышленной зоне со стороны Авдеевки была открыта стрельба из орудий и минометов. В числе прочих раздались не менее пяти залпов из тяжелых гаубиц.

По корректировщику подразделения армии ДНР открывали огонь, но сбить его не удалось.

Похожая картина повторилась в 19 часов, к северу от развалин Донецкого аэропорта. На этом участке фронта украинские вояки со стороны пос. Пески также запустили беспилотник, по конфигурации напоминавший легкий самолет.

Он принялся курсировать в небе, а с позиций под Песками подразделения ВСУ тут же открыли огонь по позициям ДНР из артиллерии. При этом для «подсветки» зоны обстрела были применены осветительные боеприпасы.

По имеющимся данным, недавно силам «АТО» киевская власть подбросила не менее 20 беспилотных летательных аппаратов. Их собираются использовать для ведения разведки и корректировки огня.