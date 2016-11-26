Геннадий Москаль дал понять министру аграрной политики Украины, что за базар надо отвечать

На Закарпатье приехала рабочая группа по проверке законности рубок, выявленных по данным созданной Госгеокадастром интерактивной карты.

— Специальная комиссия, которую своим приказом создало Государственное агентство лесных ресурсов Украины, имела возможность взять 22 человек, но к нам приехали только 12, — отмечает Геннадий Москаль. — Вчера они проверили Ужгородский район и не установили никаких подтверждений широко «разрекламированного» министром аграрной политики господином Кутовым «уничтожения Карпат». Там, где интерактивная карта показывала незаконные рубки, оказались заброшенные сады совхоза-завода «Ужгородский», сельские пастбища и поляны, где лес никогда не рос.

Сервер Госгеокадастру, который создавал интерактивную карту, внезапно завис, а люди бежали на больничные. Уже понятно, что господину министру сначала следовало прислать комиссию, а потом делать заявления для СМИ о «массе незаконных рубок, которые поражают». Работа комиссии продолжается, и о ее результатах мы сообщим. Но если факты не подтвердятся, будем просить многоуважаемого господина министра приехать в Закарпатье, собрать пресс-конференцию и публично извиниться за распространение недостоверной информации. Как говорят, за базар надо отвечать, — резюмировал Москаль.

Напомним, что в начале ноября министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой представил на заседании правительства интерактивную карту вырубки лесов Украины, по данным которой треть вырубок на Закарпатье незаконна. Впоследствии выяснилось, что под видом рубок на карте представлены долины, где лес никогда не рос в силу природных условий.