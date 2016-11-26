Главная

Украинские оккупанты за сутки обстреляли 14 городов, поселков и сел ДНР

опубликовано vinodelov в Сб, 26/11/2016 - 17:13 Новость: тема тэги гео
Пулемет

Число обстрелов со стороны ВСУ растет ежесуточно: за последние 24 часа было зафиксировано 1629 обстрелов с украинской стороны. Под ударом оказались 14 прифронтовых населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил 137 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 449 мин калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия», — рассказал Басурин.

Под огонь украинских силовиков попали Ясиноватая с близлежащими селами Васильевка и Крутая Балка, села Жабичево и Спартак к северу от Донецка и Александровка и Трудовские на западной окраине мегаполиса, поселок Зайцево к северу от Горловки, село Белая Каменка в Тельмановском районе, а также южные села Коминтерново, Сосновское, Ленинское и Саханка.

Семь жилых домов получили повреждения в результате украинских обстрелов. Один мирный житель 1950 года рождения ранен в результате обстрела поселка Александровка на западной окраине Донецка.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!