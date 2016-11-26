Украинские оккупанты за сутки обстреляли 14 городов, поселков и сел ДНР

Число обстрелов со стороны ВСУ растет ежесуточно: за последние 24 часа было зафиксировано 1629 обстрелов с украинской стороны. Под ударом оказались 14 прифронтовых населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил 137 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 449 мин калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия», — рассказал Басурин.

Под огонь украинских силовиков попали Ясиноватая с близлежащими селами Васильевка и Крутая Балка, села Жабичево и Спартак к северу от Донецка и Александровка и Трудовские на западной окраине мегаполиса, поселок Зайцево к северу от Горловки, село Белая Каменка в Тельмановском районе, а также южные села Коминтерново, Сосновское, Ленинское и Саханка.

Семь жилых домов получили повреждения в результате украинских обстрелов. Один мирный житель 1950 года рождения ранен в результате обстрела поселка Александровка на западной окраине Донецка.