Неудачная атака ВСУ: боевые потери — чертова дюжина

Украинские силовики потеряли пять человек убитыми и восемь ранеными при неудачной попытке атаки на позиции армии ДНР на южных территориях Республики. Об этом сообщили в минобороны. «Сегодня в 10:00 противник силами до трех взводов личного состава, при поддержке бронетехники, под прикрытием огня из минометов калибра 82 мм и 122 артиллерии из района Широкино, предпринял попытку атаковать наши позиции в районе села Водяное. В ходе огневого контакта противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Потери противника составили пять человек убитыми и восемь ранеными»,- говорится в сообщении.

За последнее время это не первая попытка украинских войск прорвать линию обороны ДНР на южном участке фронта. Три дня назад, 23 ноября, при неудачной попытке прорыва были убиты пять украинских силовиков, еще семь ранены. Почти неделю назад — 20 ноября, войска ДНР отразили попытку наступления ВСУ в районе села Ленинское, что в Новоазовском районе. В результате ответного огня украинские силовики отступили на прежние позиции. Тогда потери врагов составили трое погибших и шесть раненых.