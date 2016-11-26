Боевики ВСУ обстреляли сотрудников Рината Ахметова

Украинско-фашистские оккупанты Донбасса обстреляли электриков ДТЭК, которые проводили плановый ремонт линий электропередачи близ Золотого в Луганской Народной Республике. О данном факте заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня около 12 часов дня киевские боевики открыли огонь по району близ Золотого неподалеку линии соприкосновения, где работала ремонтная бригада электриков предприятия ДТЭК. Огонь велся из автоматического оружия и подствольных гранатометов. По предварительной информации, в результате обстрела никто из ремонтников не пострадал. По сведениям Народной милиции ЛНР, ремонт линий электропередач был плановым и предприятие уведомило украинских военных о ремонтных работах заранее», — сказал он.

ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) — энергетическое подразделение System Capital Management, которое представляет собой вертикальную интеграцию предприятий, создающих производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и дистрибуции электроэнергии. Владелец компании — украинский олигарх сбежавший с Донбасса — Ринат Ахметов.