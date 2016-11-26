На территории бывшей Украины массово создаются террористические группировки под покровительством власти. Не обошла эта трагедия и земли русской Херсонщины.

Известно, что в Херсонской области еще во времена Советского Союза действовали подпольные банды бандеровцев. Такая же ситуация наблюдается и сейчас, только украинские нацисты теперь действуют вполне открыто, запугивая до смерти местное население.

В бандформированиях херсонских нацистов задействованы даже женщины. Данный факт неудивительный, так как украинская пропаганда с помощью лживых «СМИ» делает свое грязное дело. Люди в стране «404» живут в каком-то своем выдуманном мире, совершенно не понимая что происходит на самом деле.

Так, сегодня на Раденском полигоне в Цюрупинском районе Херсонской области, состоялись учения террористической группировки из города Цюрупинск, который фашистская хунта переименовала в город Алёшки.

Учения включали в себя стрельбы из боевого оружия. Возмутительный факт, что террористическую группировку возглавил мэр Цюрупинска Дмитрий Воронов. «На следующие занятия обязательно приглашу лично наших депутатов городского совета и членов исполнительного комитета», — заявил предводитель бандформирования.

Напомним, что в самом Херсоне террористы из карательного батальона «Азов» проводят факельные шествия, которые возглавляют священники Херсонской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).