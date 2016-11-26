Разношерстный сброд херсонских террористов провел боевые стрельбы

На территории бывшей Украины массово создаются террористические группировки под покровительством власти. Не обошла эта трагедия и земли русской Херсонщины.
Известно, что в Херсонской области еще во времена Советского Союза действовали подпольные банды бандеровцев. Такая же ситуация наблюдается и сейчас, только украинские нацисты теперь действуют вполне открыто, запугивая до смерти местное население.
В бандформированиях херсонских нацистов задействованы даже женщины. Данный факт неудивительный, так как украинская пропаганда с помощью лживых «СМИ» делает свое грязное дело. Люди в стране «404» живут в каком-то своем выдуманном мире, совершенно не понимая что происходит на самом деле.
Так, сегодня на Раденском полигоне в Цюрупинском районе Херсонской области, состоялись учения террористической группировки из города Цюрупинск, который фашистская хунта переименовала в город Алёшки.
Учения включали в себя стрельбы из боевого оружия. Возмутительный факт, что террористическую группировку возглавил мэр Цюрупинска Дмитрий Воронов. «На следующие занятия обязательно приглашу лично наших депутатов городского совета и членов исполнительного комитета», — заявил предводитель бандформирования.
Напомним, что в самом Херсоне террористы из карательного батальона «Азов» проводят факельные шествия, которые возглавляют священники Херсонской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Бой под Саханкой..
Сегодня утром возле н. п. Саханка начались активные боевые действия. Об этом «Русской Весне» сообщил представитель оперативного командования ДНР с места событий.
ВСУ и «добробаты» в составе не менее трех взводов при поддержке артиллерии попытались перейти в наступление со стороны населенного пункта Дзержинское (украинское название — Азов).
Вооруженными силами ДНР атака была отражена, противник потерял не менее пятерых убитыми и восьмерых ранеными. Также был подбит БТР ВСУ.
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Нет смысла сильно пугаться.
Нет смысла сильно пугаться. Преобладающее большинство не слишком упертые поедатели пайка. При серьезной заварухе будут щустро разбегаться до следующего сбора.
Свою шкуру не каждый портить согласен.Необходимо не упустить момент и воспользоваться возможностью для радикального вмешательства с целью исправления.
Тем более будет возможность окрытия стратегических коридоров на Запад. Так что пусть побегают ...
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