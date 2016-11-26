Украинский волонтер обокрал украинского прокурора

Кража произошла еще 23 ноября, поздно ночью, в Киеве, на железнодорожном вокзале «Дарница», где полиция и задержала известного украинского волонтера Алексея Цистана.

Он, по сообщению пассажиров, вытащил из чужой сумки крупную сумму денег. Сами пассажиры Цистана и задержали, после чего передали в руки полиции. При осмотре у задержанного правоохранители обнаружили $4 тысячи и 8 тысяч гривен.

Владельцем сумки, из которой похитили деньги, оказался некто Максим Аурсалиди, - прокурор отдела надзора по предотвращению и противодействию коррупции прокуратуры Донецкой области. Максим Аурсалиди подтвердил факт кражи и рассказал, что просил мужчину вернуть ему украденное, но тот, на его взгляд, вел себя неадекватно и пришлось вызвать полицию.

«Информация о данном происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией, предусмотренной ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Это до шести лет лишения свободы», – сообщили в полиции.

В пятницу, 25 ноября, в Дарницком районном суде Киева рассматривалось ходатайство об избрании Алексею Цистану меры пресечения. Суд принял решение поместить волонтера под домашний арест. Как сообщили знакомые Цистана, он возвращался с похорон бойца 128-й горно-пехотной бригады Константина Шрамко, который погиб в Песках в субботу, 19 ноября. Похороны состоялись 22 ноября в г. Родинское на оккупированной ВСУ части Донбасса.