Коллекция кинофильмов — подарок кинотеатрам Донецка от гостей из Подмосковья

В субботу, 26 ноября в ДНР прибыла творческая делегация из города Жуковский Московской области. Руководитель делегации Андрей Войтюк рассказал, что с первых дней войны, развязанной Киевом на Донбассе, жители Жуковского сопереживают жителям шахтерского региона и помогают беженцам. В 2014 году в этот город приехало 300 семей из Донбасса. Присылают из Жуковского в ДНР и гуманитарную помощь.

«Благодарны за приглашение приехать в Донецкую Народную Республику. Мы прибыли сюда с целью культурного обмена... Мы очень хотим и желаем Донбассу, чтобы как можно скорее пришло время, когда люди будут принимать раскаты грома за радость и счастье, а не оглядываться в поисках ближайшего укрытия», - подчеркнул Андрей Войтюк.

Российские гости передали в дар от Министерства культуры Московской области кинотеатрам Донецка 50 лицензионных дисков с художественными фильмами. Это фильмы для детей, для семейного просмотра, а также военные. Среди них - «Поддубный», «Адмиралъ», «Экипаж», «Дуэлянт», «А зори здесь тихие…», «72 часа», «Брестская крепость» и другие известные кинофильмы. Гостям из Подмосковья были вручены благодарственные письма и фотоальбомы о выдающихся земляках Донбасса.