«Донбасс в объективе» - новая фотовыставка в прифронтовом Донецке

В Республиканском краеведческом музее Донецка 30 ноября, в 15:00 состоится торжественное открытие фотовыставки «Донбасс в объективе».

Это та самая выставка, которая показала правду о войне на Донбассе европейцам в Брюсселе. Правду, увиденную глазами военных фотокорреспондентов..

Однако в Донецке выставка будет более обширна, поскольку, кроме авторов, чьи работы были представлены в Европе, будут показаны также фотоработы других донецких мастеров.

Часть выставки будет посвящена Герою Донецкой Народной Республики, легендарному командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Арсению Павлову, позывной «Моторола».

Организаторы выставки - Министерство информации ДНР и общественное движение «Донецкая Республика». Выставка продлится до середины декабря.