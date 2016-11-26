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«Донбасс в объективе» - новая фотовыставка в прифронтовом Донецке

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 19:35 Новость: тема тэги гео

В Республиканском краеведческом музее Донецка 30 ноября, в 15:00 состоится торжественное открытие фотовыставки «Донбасс в объективе».

Это та самая выставка, которая показала правду о войне на Донбассе европейцам в Брюсселе. Правду, увиденную глазами военных фотокорреспондентов..

Однако в Донецке выставка будет более обширна, поскольку, кроме авторов, чьи работы были представлены в Европе, будут показаны также фотоработы других донецких мастеров.

Часть выставки будет посвящена Герою Донецкой Народной Республики, легендарному командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Арсению Павлову, позывной «Моторола».

Организаторы выставки - Министерство информации ДНР и общественное движение «Донецкая Республика». Выставка продлится до середины декабря.

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