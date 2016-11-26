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Чем дольше длится война на Донбассе, тем ниже опустится Украина в списке приоритетов Запада - Die Welt

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 20:16 Новость: тема тэги гео
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Так считают аналитики влиятельной ежедневной немецкой газеты. По их мнению, отмена санкций и сотрудничество президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – кошмарный сценарий для украинской власти.

После избрания нового президента США Киев заботят в первую очередь следующие вопросы: какую позицию займет Дональд Трамп по отношению к России и продолжит ли ЕС поддерживать санкции против Москвы, пишет Die Welt. «Кошмарный сценарий для украинского правительства: Трамп действительно найдет общий язык с Путиным, пожертвует Украиной словно пешкой, смягчит санкции или, возможно, полностью их отменит».

Die Welt утверждает: для Трампа украинский конфликт – «прежде всего, европейская проблема, и решать ее должен ЕС». В начале следующего года Порошенко ожидают в Вашингтоне с официальным визитом, напоминает издание. «К тому времени, определенно, будет больше ясности касательно команды Трампа», – считает Die Welt. Однако Киев, вряд ли получит передышку, ведь, чем дольше длится военный конфликт на Донбассе, «...тем ниже опускается Украина в списке приоритетов Запада», убеждены немецкие аналитики.

Die Welt (Мир — ред.) ежедневное информационное издание с тиражом более 700 тысяч, пользуется популярностью у представителей немецкой бизнес-элиты.

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